В Мирнограде избили директора Покровской больницы

Трое неизвестных в Мирнограде совершили нападение на и.о. директора Покровской клинической больницы интенсивного лечения Юрия Бородина, — сообщает «Капри».

Нападение на мужчину произошло в среду около 19:26 возле одного из отелей.

«Сейчас установлено, что на мужчину напали трое неизвестных, которые нанесли ему телесные повреждения в виде перелома руки», — прокомментировали инцидент в Покровском отделе полиции.

По факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.

В настоящее время Юрий Бородин находится на рабочем месте и выполняет свои обязанности. Нападение он связывает со своей профессиональной деятельностью, говорит, что якобы раскрыл коррупционные схемы в больнице. // Остров