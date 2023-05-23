ДБР завершило розслідування щодо членів злочинної організації, яка організувала багатомільйонний незаконний гральний бізнес в Україні

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо членів злочинної організації, які організували мережу незаконного грального бізнесу на території України. Перед судом постануть 34 особи, у тому числі адвокат та два правоохоронці.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР.

Нагадаємо, до 24 лютого 2022 року на території країни працювало близько 400 незаконних гральних закладів. Після початку повномасштабної російської агресії вони припинили свою роботу, але поступово знову почали відкриватися. Місячний обіг гральних закладів лише у Києві та Одесі становив у середньому 300 мільйонів гривень.

Підпільні заклади працювали у різних районах міст із забезпеченням суворої конспірації. Клієнтів підсаджували на азартні ігри аби вони ставали постійними відвідувачами та заохочували приводити нових.

Власники бізнесу систематично платили працівникам правоохоронних органів задля безперешкодної незаконної діяльності.

ДБР проведено понад 200 обшуків за місцями проживання фігурантів, в офісах, які забезпечували діяльність незаконних гральних закладів та у самих приміщеннях, де надавалися послуги з доступу до азартних ігор.

За результатами обшуків вилучено понад 530 одиниць комп’ютерної техніки, чорнову бухгалтерію, записи, речі й предмети, які вказують на діяльність гральних закладів.

У гральних закладах, а також за місцями проживання організаторів вилучено майже 8 млн гривень готівкою у різній валюті.

32 особи, які організували та забезпечували діяльність гральних закладів, обвинувачуються у створенні злочинної організації, незаконному проведенню азартних ігор, наданні неправомірної вигоди службовій особі (ч. 1-2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 369 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 13 років з конфіскацією майна.

Двоє правоохоронців обвинувачуються у бездіяльності працівника правоохоронного органу щодо незаконних азартних ігор, одержанні неправомірної вигоди, участі у злочинній організації (ч. 1 ст. 365-3, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 255 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.