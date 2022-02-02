В многоэтажке в Кропивницком прогремел взрыв – есть погибший и раненые

В Кропивницком произошел взрыв газа в квартире девятиэтажки. Один человек погиб, трое травмированы, из них двое детей.

Об этом сообщает корреспондент «Сегодня».

Как отметили в ГСЧС, 2 февраля в 15:59 к спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже 9-этажного жилого дома по улице Попова. В 16:44 пожар локализовали на площади 60 квадратных метров, а в 17:03 – ликвидировали.

«В результате происшествия погиб 1 человек и 3 человека пострадали, из них 2 ребенка. Разрушений несущих конструкций нет», – сообщили спасатели.