За розтрату понад ₴35 млн. на будівництві Подільського мосту судитимуть керівника столичного КП

Подільською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний відносно директора КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» за фактом службової недбалості під час здійснення будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, між КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та генпідрядником укладений договір щодо виконання робіт по об’єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».

На виконання цього договору, у листопаді 2019 року генпідрядник залучив підрядні організації для нібито надання послуг з використання найманого нестандартного обладнання – посилених контейнерів, що забезпечують безпечний демонтаж/монтаж металоконструкцій облаштування арки на Подільському мосту.

Відповідно до висновку комплексної судової будівельно-технічної експертизи будівельні роботи на суму понад 32 млн гривень документально не підтверджується, проте були оплачені комунальним підприємством.

Крім того, керівник КП та генпідрядник підписали акти приймання виконаних будівельних робіт, до яких були внесені відомості про необґрунтоване завищення витрат на монтаж балок автопроїзду.

Експерти встановили завищення вартості вказаних робіт на понад 3 млн грн.

Раніше за вказаними вище фактами до суду скеровано обвинувальні акти відносно генпідрядника за ч. 5 ст. 191 КК України та двох субпідрядників, якими в межах слідства відшкодовано збитки на суму 3 млн грн.

Досудове розслідування інших фактів незаконного використання коштів під час будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві триває.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження УСР в м. Києві ДСР НП України та процесуального керівництва окружної прокуратури.

Київська міська прокуратура