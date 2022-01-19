В Москве задержан педофил, который 11 лет насиловал падчерицу

Мать жертвы считала слова дочери клеветой и не обращалась в полицию

Руководство московской школы помогло одиннадцатикласснице избавиться от преследования отчима-педофила, который истязал ее с детства. Негодяй был задержан стражами порядка и уже сознался в преступлении.

Как стало известно «МК», мучения несчастной девушки длились 11 лет. Они начались практически сразу же, как житель города Рошаль Московской области, повар по профессии, познакомился с мамой юной особы.

Пара нашла друг друга на сайте знакомств. Через некоторое время на свет появился общий ребенок.

Внешне семья выглядела вполне благополучной. Однако там происходило ужасное. Отчим тайком от супруги начал приставать к семилетней падчерице. Он говорил девочке ласковые слова, хвалил, а в это время трогал за грудь и половые органы. Затем брал детскую руку и водил по своему половому органу.

Падчерице было неприятно – она начинала сопротивляться и плакать. Тогда отчим высмеивал ее — мол, неженка.

В восемь лет изувер стал показывать порноролики с оральными утехами и велел повторять движения. А когда девочка отказывалась, отчим еще долго вымещал на ней агрессию.

А в один из дней, когда семья отдыхала в деревенском доме, мужчин изнасиловал ребенка. Школьнице было тогда восемь лет. Девочка кричала и вырывалась так, что сломала свою детскую кровать, но никто не пришел на помощь.

Спустя несколько недель после случившегося педофил снова пришел к падчерице и начал приставать. Так продолжалось практически каждый день.

В 2017 году семья переехала в Москву и поселилась на съемной квартире. Но и здесь мужчина продолжил преследовать школьницу. В одну из ночей, когда они остались одни дома, он, как обычно, пришел в комнату к спящей девочке, сорвал с нее одежду и изнасиловал. Школьница сумела ударить педофила ногой в живот и по половому органу. После этого мужчина больше не решался вступать с ней в половую связь — только трогал за грудь и ягодицы.

В прошлом году о происходящем в семье узнала мать юной жертвы. Однако отреагировала весьма своеобразно — обвинила дочь, что та оклеветала отчима.

Осенью 2021 года школьница не выдержала и рассказала страшную правду учительнице. Педагог, как могла, поддерживала девочку, а затем сообщила руководству заведения, которое, в свою очередь, обратилось в полицию. 40-летний мужчина был задержан.