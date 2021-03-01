В Мукачево двое злоумышленников с собакой ограбили прохожего

В Мукачево двое неизвестных с собакой ограбили прохожего на улице Вокзальной, отобрали у него наплечную сумку, в которой была наличность и документы и скрылись.

О преступлении полицейским поступил вызов вчера, около 19 часов, что произошел грабеж на улице Вокзальной. Оперативно прибывшие на место происшествия, инспекторы обнаружили заявителя.

Мужчина рассказал, что двое неизвестных с собакой отобрали у него наплечную сумку, в которой была наличность и документы и скрылись.

Стражи порядка патрулировали вероятные направления побега и на улице Березовской обнаружили лица, на которых указал заявитель.

Во время поверхностной проверки у мужчин обнаружили вещи заявителя.

Патрульные задержали лиц и вызвали следователей на место происшествия, ведь в действиях мужчин усматриваются признаки уголовного преступления. // ua-reporter.com