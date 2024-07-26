В МВС розкрили деталі справи про вбивству Ірини Фаріон – підозрюваний цікавився і іншими політиками

У Ірину Фаріон стріляли спортивними, а не бойовими кулями, зараз правоохоронці встановлюють, де їх могли придбати. Водночас самої зброї, з якої стріляв підозрюваний, на разі так і не знайшли.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час брифінгу у п’ятницю, 26 липня.

Він розповів, що підозрюваний покинув Львів через два дні після вбивства колишньої депутатки. У Львові чоловік знаходився впродовж кількох днів до злочину. Він тричі змінював житло, а останню квартиру змінив якраз напередодні злочину, 18 липня, а з міста поїхав 21 липня.

Слідчі зазначили, що для уточнення особи проаналізували щонайменше 80 осіб, аби знайти підозрюваного та виключити усіх, хто не підходить.

Також ще у Дніпрі із акаунту затриманого було придбано одяг та аксесуари, які були на підозрюваному під час замаху. Їх молодий чоловік надіслав собі посилкою у Львів.

Правоохоронці зазначили, що хоча момент убивства не потрапив на камеру, але засоби відеоспостереження зафіксували останні хвилини підготовки перед нападом. Усе відбувалося за рогом будинку, де Ірина Фаріон чекала на таксі.

Зараз правоохоронці перевіряють можливі зв’язки хлопця із неонациським рухом Росії, його коло спілкування та встановлюють можливих спільників.

Зокрема слідчі вже проаналізували пошукові запити молодого чоловіка та виявили, що після вбивства він продовжував шукати в гуглі специфічні теми.

В тому числі він вивчав біографії різних політиків. За словами Клименка, наступним у списку зацікавлень затриманого був депутат Максим Бужанський.

Що стосується рідних затриманого, то за словами Клименка, вони не знали про зацікавлення сина та його плани. Зокрема про це свідчить заплановане повідомлення, яке він написав в одному із месенджерів. Також його мати була впевнена, що син їздив в інше місто, а не у Львів.