В Николаеве автомобиль сбил человека и скрылся — пострадавшему оторвало обе ноги

Вечером в пятницу, 4 сентября, на проспекте Героев Сталинграда в Николаеве случайные прохожие обнаружили лежащего на проезжей части в луже крови мужчину. У пострадавшего наблюдалась травматическая ампутация обеих ног.

По словам очевидцев, невдалеке стоял автомобиль с шашечками темного цвета на европейских номерах, предположительно Opel Vectra. Из такси вышли двое женщин и мужчина, подошли к месту происшествия, посмотрели на лежащего на земле мужчину, затем обратно сели в автомобиль и уехали.

Помощь пострадавшему начали оказывать двое военнослужащих 36-й бригады морской пехоты, которые случайно оказались на месте. Первым делом они наложили жгуты на обе ноги, чтобы остановить кровотечение.

И «скорая», и полиция ехали на место происшествия очень долго — более 40 минут. Находившиеся на месте происшествия по несколько раз звонили в «102» и «103», прежде чем древний УАЗ «скорой помощи» подъехал на место происшествия. Оценив ситуацию, врач «скорой» сделала пострадавшему укол обезболивающего препарата, после чего его погрузили в автомобиль и отвезли в БСМП.

Несмотря на полученные тяжелейшие травмы, мужчина находился в сознании. Он даже сумел попросить людей, оказывавших ему помощь, позвонить сестре. Сестра пострадавшего вскоре приехала на место происшествия. Она рассказала, что ее брату 53 года, он живет в селе Гурьевка, в Николаеве работает на стройке.

По всей видимости, на развилке мужчина хотел остановить автомобиль, чтобы доехать по трассе до Гурьевки, однако вместо этого попал под колеса.

В настоящее время на месте происшествия остался экипаж полиции, который пытается снять видео с камер наружного наблюдения, чтобы установить марку автомобиля. // Новости N