В Одесской области педофила будут судить за сексуальное насилие в отношении двух детей

Злоумышленник запугивал 10-летнюю падчерицу, убеждая, что ее мама, узнав об «играх», может умереть.

В Одесской области будут судить мужчину за изнасилование 10-летней падчерицы и сексуальное насилие в отношении 14-летнего пасынка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, в суд направлен обвинительный акт в отношении 28-летнего жителя Раздельнянского района.

Установлено, что с 2019 года по апрель 2021 года злоумышленник систематически насиловал свою 10-летнию падчерицу. Он делал это в разных местах: по месту жительства, в лесополосе, расположенной возле населенного пункта, в других местах.

«Используя доверие, авторитет и влияние на свою падчерицу, ее уязвимость и неспособность сопротивляться, злоумышленник совершал в отношении нее действия сексуального характера», — рассказали в прокуратуре.

При этом обвиняемый, применяя психологическое давление, неоднократно объяснял и подчеркивал в общении с девочкой, что взрослым не нужно рассказывать о так называемых «играх», мотивируя это тем, что это тайна, о которой никто не должен знать. Особенно, он акцентировал на том, что ничего не должна знать ее мать, так как «может тяжело заболеть или даже умереть».

Также установлено, что в начале лета 2020 года, будучи под воздействием алкоголя, фигурант совершил сексуальное насилие над своим 14-летним пасынком, пока тот спал.

По ходатайству прокуратуры обвиняемый находится под стражей.

Ему вменяют изнасилование и сексуальное насилие в отношении двух детей (ч. 4 ст. 152, ч. 3 ст. 153 УК Украины). За это преступление грозит до 15 лет лишения свободы.