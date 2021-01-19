В Николаеве изъяли 11 тонн поддельного алкоголя

Налоговая милиция в Николаеве привлекли мужчину к уголовной ответственности за незаконное хранение и сбыт алкогольного фальсификата.

Об этом сообщают в ГФС в Николаевской области.

Сотрудники налоговой милиции под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры, закончили досудебное расследование в отношении жителя Николаева по факту незаконного хранения и сбыта фальсифицированных алкогольных напитков.

В ходе досудебного расследования установили, что готовили и хранили незаконный алкоголь в арендованном складском помещении на территории города Николаева. По результатам проведенных обысков в складском помещении изъяли 11 120 литров незаконно изготовленных алкогольных напитков.

Обвиняемый признал свою вину в полном объеме.

По результатам предварительного расследования подозреваемому объявили подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт направлен в суд для дальнейшего рассмотрения и принятия соответствующего решения.

За указанное уголовное правонарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 85 000 до 170 000 гривен с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров. // Новости N