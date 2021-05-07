В Николаеве контрактника посадили на три года за «самоволки»

Центральный районный суда Николаева приговорил к трем годам и двум месяцам лишения свободы военнослужащего, который дважды самовольно покидал место службы.

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере Южного региона.

Установлено, что указанный матрос 29 марта 2017 года с целью временно уклониться от выполнения обязанностей по военной службе не явился вовремя на службу без уважительных причин и незаконно находился за ее пределами до 6 апреля 2017.

Во второй раз, 10 июля 2017 года, он вновь совершил аналогичное преступление — покинул место службы и отсутствовал до 29 мая 2018 года.

Вынося приговор, суд учел чистосердечное раскаяние военнослужащего, его активное содействие в раскрытии преступления и участие в боевых действиях в зоне АТО. Однако, учитывая степень тяжести совершенного преступления, а также его отрицательную характеристику с места службы и совершение им корыстных преступлений, суд по совокупности уголовных преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно отправил военнослужащего за решетку. // Преступности.НЕТ