В Одесі затримали рецидивіста, підозрюваного у пограбуванні двох жителів Суворовського району

Це 39-річний неодноразово судимий за майнові злочини місцевий мешканець. Його дії кваліфіковані за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України.

На вулиці Давида Ойстраха зловмисник зайшов у під’їзд багатоповерхівки слідом за 24-річним чоловіком, який повертався додому, і накинувся на нього з молотком для укладання тротуарної плитки. Від отриманих ударів одесит втратив рівновагу й впустив мобільний телефон. Нападник забрав його і втік.

За кілька днів на тій самій вулиці, але біля іншої багатоповерхівки правопорушник підстеріг ще одного, 36-річного, містянина, напав на нього ззаду, побив і відібрав сумку, в якій знаходилися документи, телефон та дрібні гроші.

Встановили зловмисника оперативники територіального підрозділу поліції. У чоловіка вилучили частину викрадених речей і затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі проводяться слідчі дії. За скоєне фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Відділ поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1