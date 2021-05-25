В Николаеве обвиняемый в угоне убил приятеля ножкой стола

Вчера, 24 мая, около 20:00 в Николаевское районное управление полиции поступило сообщение от врачей о госпитализации двух мужчин 48-ми и 45-ти лет с телесными повреждениями головы, старший из которых вскоре умер.

Принятыми следственно-розыскными мероприятиями полицейские установили, что к совершению преступления причастен 35-летний мужчина, который в тот день вместе с пострадавшими употреблял алкоголь по месту жительства погибшего.

Во время застолья у злоумышленника с хозяином возникла ссора – якобы из-за ревности к женщине. После ссоры гость направился к себе домой. Там он взял деревянную ножку от стола, вернулся и нанес тяжелые побои обоим мужчинам, после чего ушел.

По месту жительства злоумышленника полицейские изъяли орудие преступления и другие вещественные доказательства.

Следователи задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины и при процессуальной поддержке прокуратуры сообщили о подозрении в совершении преступления.

Подозреваемому инкриминируют умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УК Украины), за что Уголовным кодексом Украины предусмотрено наказание – до десяти лет заключения.

Ведется следствие. В ближайшее время суд будет избирать мужчине меру пресечения.

Также известно, что на момент совершения указанного уголовного преступления задержанный находился под следствием в статусе обвиняемого за незаконное завладение транспортным средством, сообщили в Отделе коммуникации полиции Николаевской области. // inshe.tv