В Николаеве работница ломбарда своим криком обратила в бегство грабителя

В субботу, 19 декабря, около 17:45 неизвестный в маске и капюшоне зашел в помещение финансовой организации по улице Пограничной в Ингульском районе Николаева с ножом в руках и, угрожая ним работнице, потребовал отдать имеющиеся деньги.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Женщина стала громко кричать и звать на помощь, одновременно нажав кнопку вызова охраны. Из-за этого злоумышленник скрылся, ничего не забрав.

«По данному факту Ингульским отделом полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 УК («Разбой») и проводятся первоочередные следственные действия. Принимаются меры для установления и задержания нападавшего», – говорится в сообщение.

Полиция обращается с просьбой ко всем, кто стал случайным свидетелем указанного преступления и владеет полезной для следствия информацией, обратиться в Ингульского ОП ГУНП по адресу: улица 12-я Продольная, 42-А или звонить (0512) 64-95-99, 53-18-53, 102. // Преступности.НЕТ