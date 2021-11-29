В Николаеве суд арестовал «закладчика» из Одессы с залогом в миллион гривен

Следственный судья Центрального районного суда Николаева Светлана Скрипченко избрала меру пресечения 30-летнему жителю Одессы, подозреваемому в сбыте наркотических веществ.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Согласно материалам ходатайства, подозреваемый, по предварительному сговору с группой лиц, приобрел наркотические средства с целью дальнейшего сбыта путем размещения в специально определенных местах, так называемых «закладок», на территории Одессы.

В ходе обыска его автомобиля было изъято 150 свертков, в которых содержалось наркотическое вещество.

В обоснование ходатайства прокурор отметила риски сокрытия от следствия, уничтожения вещей и документов, имеющих значение в расследовании, незаконного влияния на свидетелей и других вероятных подозреваемых, также стороны обвинения считает, что подозреваемый может совершить другие уголовные правонарушения.

По результатам рассмотрения ходатайства, следственный судья Светлана Скрипченко постановила применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, с возможностью внесения залога в сумме 1 миллион гривен. // Преступности.НЕТ