В Николаеве судят ревнивца-колясочника, обвиняемого в убийстве соперника

В Центральном районном суде Николаева состоялось очередное судебное заседание в деле 70-летнего пенсионера из села Красное Березанского района, который обвиняется в убийстве.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В октябре 2017 года у обвиняемого возник конфликт на почве ревности во время телефонного разговора с 30-летним знакомым его 48-летней жены. После этого, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он взял охотничье ружье и на инвалидной коляске, на которой передвигается по состоянию здоровья, отправился к торговой палатке, где работала его жена. Возле палатки 30-летний мужчина увидел его и пошел навстречу. Обвиняемый в это время, находясь в инвалидной коляске, выстрелил в сторону мужчины. В результате проникающего огнестрельного ранения последний скончался.

Суд завершил исследование письменных доказательств по делу. Прокурор заявил ходатайство о проведении повторной судебно-баллистической экспертизы ружья «ТОЗ-63» с целью выяснения, мог ли из данного оружия произойти выстрел без нажатия на спусковой крючок. Указанное ходатайство суд удовлетворил. В заседании объявили перерыв. // Преступности.НЕТ