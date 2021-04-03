В Николаеве водитель «Tesla», пытаясь скрыться, травмировал полицейского

Днем в субботу, 3 апреля, в Николаеве водитель автомобиля «Тесла», пытавшийся скрыться от полиции, травмировал патрульного.

Полицейский патруль заметил «Теслу», нарушившую Правила Дорожного движения, на пересечении пр. Мира и ул. Строителей. Патрульные поехали следом и подали водителю сигнал об остановке на пр. Богоявленском в районе зоопарка.

Автомобиль остановился. Во время общения с патрульными водитель вел себя дерзко, отказывался подчиняться законным требованиям сотрудников полиции.

В какой-то момент водитель «Теслы» сел в автомобиль и попытался уехать. При этом, во время движения он наехал на ногу инспектору полиции, после чего продолжил движение, пытаясь крыться. Полицейские пустились в погоню, к которой присоединились еще два патрульных автомобиля. Во время попытки удрать, «Тесла» еще и зацепила автомобиль «Мазда 3».

Патрульным удалось заблокировать «Теслу» на Херсонском шоссе на участке между кольцом и ул. 2-й Ингульской.

Пострадавшего полицейского увезла «скорая». В настоящее время ему оказывают помощь в БСМП.

На место задержания «Теслы» прибыла следственно-оперативная группа Ленинского отдела полиции, которая проводит разбирательства инцидента. // Новости N