В Николаеве военнком и адвокат вымогали деньги за решение вопросов об уклонении от службы

В Николаеве задержали военкома, который в сговоре с адвокатом и местным предпринимателем обещали за взятки помогать новобранцам избегать прохождения военной службы.

Об этом сообщили в Окружной прокуратуре города Николаева и отделе коммуникации Нацполиции в области.

Во вторник, 13 июля, под процессуальным руководством Окружной прокуратуры города Николаева оперуполномоченные Службы безопасности Украины в регионе совместно со следователями следственного управления Нацполиции в области выявили факт получения неправомерной выгоды в размере 1600 долларов США военным комиссаром одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки города Николаева.

По данным следствия, военный комиссар организовал группу лиц, в состав которой входили член Совета адвокатов Николаевской области и местный предприниматель, с целью получения ими от призывников, резервистов и других военнообязанных лиц неправомерной выгоды за влияние на принятие должностными лицами военных комиссариатов города решений по непрохождению призывниками и резервистами военной службы.

В свою очередь, член преступной группы — адвокат, действуя вопреки своим профессиональным обязанностям, сообщал лицам, которые обращались к нему за профессиональной юридической помощи по вопросам правомерного порядка прохождения военной службы, что единственным путем избежать военной службы является предоставление неправомерной выгоды, получал от них денежные средства и, через другого посредника-предпринимателя, передавал военному комиссару, который пользуясь авторитетом среди коллег, оказывал давление на принятие ими решений.

В ходе досудебного расследования предварительно задокументировано два эпизода преступной деятельности группы лиц. В другом случае, который имел место в июне этого года, злоумышленники получили 1800 долларов США за влияние на принятие должностными лицами военных комиссариатов города решение о непрохождения лицами военной службы в Вооруженных Силах Украины.

Они задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщение им о подозрении по части 2 статьи 28 части 2 статьи 369-2 Уголовного Кодекса Украины («Получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совершенное по предварительному сговору группой лиц») и избрании меры пресечения.

По информации «Преступности.НЕТ», задержан военный комиссар Ингульского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Николаева Сергей Бойко.

По данным его электронной декларации за 2020 год, он получил 252 тысячи гривен заработной платы в военном комиссариате и почти 12 тысяч гривен монетизации льгот на коммунальные услуги от Департамента труда и соцзащиты Николаевского горсовета. Наличными средствами, как следует из документа, он хранит 225 тысяч гривен.

Из объектов недвижимости Бойко указал квартиру в Николаеве, которую они с семьей приобрели в конце 2016 года, земельный участок в Дмитровке, полученный в 2016 году, и гараж в Николаеве.

В разделе транспортных средств в декларации есть автомобиль Ford Focus 2008 года выпуска, который его жена приобрела в 2014 году.

Жена Бойко также владеет 25% «Юг Агро-Премиум».