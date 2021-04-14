В Николаеве за взятку задержан замначальника облуправления Госпродпотребслужбы

Поздним вечером во вторник, 13 апреля, на ул. Гражданской в Николаеве полицейские задержали автомобиль Peugeot 301. В автомобиле находился первый заместитель начальника ГУ Госпродпотребслужбы в Николаевской области с женой.

Полицейские предъявили ему постановление суда о проведении обыска.

Следователь при помощи оперативных сотрудников ГУНП провел на месте задержания следственные действия. У чиновника изъяты 20 тысяч гривен и 500 долларов США.

Уголовное дело возбуждено по статье 368 УК Украины «Получение служебным лицом в любом виде взятки за выполнение или невыполнение в интересах того, кто дает взятки, или в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной ей власти или служебного положения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от семисот пятидесяти до одной тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от двух до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

После завершения всех следственных действий, чиновнику сообщили о задержании в порядке ст. 208 УПК Украины.

Как удалось выяснить «Новостям-N», задержанным является первый заместитель Начальника Николаевского областного управления Госпродпотребслужбы Вячеслав Бродовский. На должность зама он был назначен недавно – несколько месяцев назад.