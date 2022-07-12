Адвоката, підозрюваного у жорстокому вбивстві співмешканки, взято під варту

За клопотанням прокурорів Обухівської окружної прокуратури адвокату, підозрюваному в умисному вбивстві жінки та незаконному поводженні з бойовими припасами, обрано запобіжний захід – тримання під вартою (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, у травні поточного року в одному з сіл Обухівського району підозрюваний вбив свою співмешканку. У подальшому він розчленував тіло вбитої, склав деякі його частини до валізи та залишив у каналі поблизу насосної станції у населеному пункті.

Затримали чоловіка в Ірпені. Під час обшуку за місцем його мешкання виявлено та виявлено внутрішні органи людини, а також осколкову ручну гранату РГД-5.

Досудове розслідування здійснюється Обухівським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура