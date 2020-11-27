В Николаеве задержали таксистов, подозреваемых в похищениях людей. Один из них – активный «антимайдановец»

Одним из задержанных таксистов, которые похищали людей и занимались наркобизнесом, оказался Дмитрий Гетьманцев, которому в 2014 году дважды выносили приговоры – год условно он получил за попытку захвата здания облгосадминистрации и два года тюрьмы за разгром офиса «УДАРа» в Николаеве.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил источник в Нацполиции.

Как известно, в Николаеве полиция с применением спецназа задержала двоих таксистов, которые подозреваются в похищениях людей. Всего же полиция проверяет восьмерых таксистов на причастность к похищениям и наркобизнесу. В течение недели в полицию поступили два сообщения о похищении николаевцев. Обстоятельства были схожи в обоих случаях. Пострадавших обстреляли, требовали деньги, затем вывезли на автомобиле за пределы города и выбросили раненых на дороге. Преступления случились в Заводском и Корабельном районам.

Подозрения пали на таксистов возрастом от 21 до 30 лет. В полиции сообщили, что один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за хулиганство на антигосударственном митинге. 25 ноября провели спецоперацию по задержанию трех основных фигурантов. По местам их проживания и в автомобилях провели обыски, в ходе которых изъяли оружие, расфасованные психотропные вещества и электронные весы для их взвешивания, а также обнаружили следы крови в авто и другие вещественные доказательства. Суд их арестовал без залога, третий подозреваемый находится в розыске.

По словам источника издания, одним из задержанных является житель Николаева Дмитрий Гетьманцев. В 2014 году Центральный районный суд приговорил его к году условно за попытку захвата здания николаевской ОГА 7 апреля того же года – именно он размахивал флагом Российской федерации на ступеньках здания. Помимо этого, Гетьманцев был единственным обвиняемым по делу о погроме офиса партии «УДАР» в Николаеве, который совершили 20 февраля 2014 года около 15 молодых людей – он единственный тогда попал на камеры видеонаблюдения возле офиса. Суд за это преступление дал ему два года тюрьмы.

После того, как от отсидел назначенный судом срок в местах лишения свободы, Гетьманцев работал водителем маршрутного такси, а после – в службе такси.

Добавим, что во время захвата здания ОГА в рядах сторонников РФ в попытке захватить здание Николаевской областной администрации участвовала жительница Москвы Мария Коледа, которую на следующий день арестовали украинские спецслужбы. По заявлению СБУ, Коледа собирала и передавала своим кураторам в России информацию относительно того, как подготовлены местные сторонники РФ, что находится на вооружении у украинских пограничников на границе с Крымом. Коледа признала, что участвовала в силовых столкновениях со сторонниками единства Украины на главной площади Николаева в 2014 году, где выстрелила в трех человек.

В 2019 году стало известно, что российская террористка Мария Коледа работает в так называемом «Союзе добровольцев Донбасса» и организовывала среди бывших боевиков отбор в группы титушек для расправы над бизнесменами и активистами.

Напомним, как в апреле 2014 года во время митинга возле памятника Героям-ольшанцам публично угрожал расстрелам активистам «Народного ополчения». В доказательство этого имеется видео, размещенное на хостинге YouTube, которое публиковали в социальной сети «ВКонтакте» на странице группы антимайдана. Тогда, несмотря на открытую информацию в социальных сетях, а также сообщения средств массовой информации, прокуратура Николаева не смогла установить личность Гетьманцева, который угрожал расстрелом активистам, дежурящим на блокпостах при въезде в город.