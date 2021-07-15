На Закарпатті викрили жінку, яка розповсюджувала порновідеоконтент за участю дітей

За цим фактом слідчі проводять досудове розслідування. Фігурантці загрожує до 10 років позбавлення волі

Співробітники міграційної поліції Закарпаття припинили незаконну діяльність 23-річної ужгородки, яка систематично розповсюджувала дитячу порнографію.

Оперативники встановили, що дівчина створила закритий канал в одному з месенджерів, де публікувала порновідео за участю малолітніх дітей. Окрім цього, поліцейським стало відомо, що фігурантка шантажувала закарпатців: у вищезгаданому каналі дівчина публікувала інтимні фото та відео закарпатців, які пізніше погоджувалась видалити за окрему плату.

Наразі слідчі Ужгородського районного управління поліції за процесуального керівництва місцевої прокуратури проводять досудове розслідування за ч. 2 ст. 301-1 Кримінального кодексу України, тобто одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження.

Окрім того, оперативники встановлюють осіб причетних саме до створення порнографічного відео за участю дітей.

Поліцейські звернулися до офіційного представництва соцмережі для блокування вказаного каналу.

За такі дії зловмисниці загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Співробітники міграційної поліції постійно здійснюють моніторинг мережі Інтернет з метою виявлення та оперативного припинення розповсюдження забороненого контенту.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області