В Кривом Роге пассажир прострелил ногу таксисту из-за 8 гривен

Мужчина достал пистолет и выстрелил водителю в ногу, не желая платить за простой.

Эту информацию ТСН.ua подтвердили в пресс-службе Криворожского отдела полиции.

Вчера, 16 декабря, в Долгинцевском районе Кривого Рога произошла стрельба. По информации очевидцев, пассажир стрелял в водителя такси. Нарушитель возвращался домой после гулянки с женой и двумя детьми и был нетрезв.

Водитель, который ждал долгое время, пока клиенты выйдут, когда довез их на место, предупредил, что за простой придется доплатить 8 гривен.

Это разозлило мужчину, он достал оружие и выстрелил таксисту в ногу.

«Вчера, 16 декабря, около 23:00 в полицию поступило сообщение, что неизвестный выстрелил в водителя такси. Прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что у нарушителя с водителем такси возник конфликт из-за того, что клиент отказался платить за простой автомобиля. Во время конфликта пассажир достал пистолет и выстрелил в сторону водителя такси. В результате водитель получил непроникающее огнестрельное ранение левой голени «, — рассказала ТСН.ua пресс-секретарь Криворожского отделения полиции Оксана Лесонен.

Мужчину доставили во 2-ю горбольницу.

По факту хулиганства внесены сведения в ЕРДР в 296 УКУ. Нарушителя доставили в Довгинцевское отделение полиции. Им оказался 32-летний криворожанин.