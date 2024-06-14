В Нікополі мародер обікрав кафе, яке постраждало від російських обстрілів

35-річний зловмисник скористався відсутністю власників та поцупив оргтехніку, інструменти та інші речі на майже 50 тис. гривень.

Злочин стався 1 березня близько 19-ї години вечора. Як з’ясували оперативники кримінальної поліції, раніше неодноразово засуджений за майнові злочини чоловік знаючи, що будівля кафе пошкоджена внаслідок ворожого удару вирішив викрасти з неї цінне майно. Скориставшись отвором в стіні будівлі, останній проник в середину та виніс газовий двохконтурний котел, магнітофон та циркулярний насос для опалення. Викрадене в подальшому продав.

Вже в квітні злочинець вчинив ще дві крадіжки з території приватних домоволодінь, де люди не мешкають через постійні атаки країни-агресора. Своїми діями останній завдав матеріальних збитків трьом потерпілим. Частину поцупленого вдалося повернути власникам, серед них: ноутбук, планшет, телефон, ліхтар на сонячних батареях та інше.

12 червня слідчі Нікопольського районного управління поліції повідомили фігуранту про підозру за трьома фактами кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 (крадіжка вчинених в умовах воєнного стану) Кримінального Кодексу України.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Нікопольського РУП