До 12 років ув’язнення засуджено російського окупанта, який на Чернігівщині взяв у заручники дитину військовослужбовиці

За публічного обвинувачення прокурорів Чернігівської обласної прокуратури в порядку спеціального судового розгляду російського військовослужбовця визнано винним у порушенні законів і звичаїв війни, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Вироком Чернігівського райсуду області його засуджено до 12 років позбавлення волі.

Розслідуванням встановлено, що 19 березня 2022 року російські військові викрали 15-річного хлопця в одному з сіл Чернігівського району. Вони протиправно утримували його упродовж чотирьох днів, щоб змусити матір – військовослужбовицю Збройних Сил України надати відомості про місця дислокації українських військових підрозділів.

Представники держави-агресора здійснювали психологічний тиск на жінку. Систематично дзвонили їй та надсилали повідомлення з погрозами вчинити фізичне насильство стосовно сина. Крім того, примушували його записувати голосові повідомлення, які далі відправлялися матері.

Неповнолітній утримувався в неналежних санітарних умовах у гаражних та підсобних приміщеннях, позбавлений можливості зв’язатися з рідними.

Захоплення та утримання дитини як заручника прямо заборонено міжнародним гуманітарним правом.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ Нацполіції в Чернігівській області, оперативний супровід – УСР та головний відділ контррозвідки Управління СБУ в області.

Офіс Генпрокурора