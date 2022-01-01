В Новогоднюю ночь в Кривом Роге застрелили 21-летнего парня

В Новогоднюю ночь в Покровском районе Кривого Рога по улице Мусоргского двое мужчин выстрелом в голову убили 21-летнего парня.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу Криворожского районного управлении полиции.

31 декабря около 22:00 в полицию поступило сообщение о том, что тело убитого человека нашли у подъезда на улице Мусоргского, 32 в Покровском районе. Прибывшие на место происшествия медики выяснили, что погибшего застрелили.

Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве по горячим следам. Ими оказались двое криворожан 36 и 37 лет, которые отдыхали в одной компании с погибшим. Во время задержания мужчины пытались оказать сопротивление полиции, но были задержаны и доставлены в отделение полиции №3, — сообщает Информатор со ссылкой на Первый Городской.

Известно, что компания из четырёх человек распивала спиртные напитки, а потом между собутыльниками случился конфликт, переросший в драку. В какой момент произошёл выстрел, неизвестно. Парня застрелили в голову из переделанного Флобера, — сообщили Свои.