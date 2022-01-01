В новорічну ніч львів’янин зарізав квартиранта з Черкащини

Як встановили співробітники Львівського районного управління поліції №1, затриманий вдарив свою жертву ножем у серце під час конфлікту, спричинивши смертельну травму.

1 січня близько другої години ночі на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від лікаря швидкої допомоги про тіло 50-річного чоловіка, з ознаками насильницької смерті, виявлене у квартирі одного з будинків на вулиці Лемика у Львові. За словами медиків, причиною смерті стала колото-різана рана в ділянці серця.

За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група, криміналіст та співробітники інших служб Львівського районного управління поліції №1.

Як встановили поліцейські, під час святкування Нового року між 39-річним власником помешкання та мешканцем Черкаської області, який винаймав у нього житло, виник конфлікт, в ході якого господар вдарив квартиранта ножем в груди, завдавши йому смертельного поранення.

Правоохоронці затримали зловмисника, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області