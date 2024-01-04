В.о. голови Конституційного суду Головатого внесуть до реєстру корупціонерів

Чиновник не виконав вимог НАЗК, зокрема, не надав документів та необхідну інформацію на запит агентства.

Голосіївський районний суд міста Києва визнав винним в.о. Голови Конституційного суду України Сергія Головатого у вчиненні адміністративного правопорушення та зобов’язав його сплатити штраф.

“Після набрання судового рішення законної сили, відомості про суддю будуть внесені до Єдиного державного реєстру осіб, що вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення”, – зазначили у НАЗК.

У листопаді 2023 року НАЗК склало протоколи про адміністративне правопорушення стосовно Головатого. Зокрема, перевіряли інформацію щодо здійснення суддею дій в умовах реального конфлікту інтересів. Для її підтвердження чи спростування НАЗК направило до КСУ запит з вимогою надати копії відповідних документів. Проте керівник секретаріату КСУ відмовився надати запитувані документи. Тоді НАЗК внесло Головатому обов’язковий до виконання припис, який також був проігнорований. Натомість Національне агентство отримало лист від КСУ про оскарження припису в адміністративному суді.