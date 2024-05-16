В Оболонському районі столиці чоловіка затримали за вбивство брата

Під час сварки чоловік завдав родичу смертельних ножових поранень, а щоб приховати сліди злочину – витягнув тіло загиблого з квартири на вулицю. За вчинене зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від жінки про те, що біля під’їзду одного з будинків району лежить чоловік з ознаками насильницької смерті. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Оболонського управління й столичного главку поліції та кінологи.

Правоохоронці встановили, що загиблий напередодні приїхав у гості до брата, з яким у нього під час застілля виник конфлікт. Зловмисник схопив ніж та наніс потерпілому декілька ножових поранень, від яких 43-річний чоловік помер.

Аби приховати сліди злочину, зловмисник витягнув тіло вбитого на вулицю та відтер сліди крові. Крім того, під час спілкування з правоохоронцями останній запевняв, що йому нічого не відомо про обставини події, однак правоохоронці зібрали докази, які вказували на причетність 50-річного киянина до вчинення кримінального правопорушення та затримали його.

Слідчий, за погодженням із Оболонською окружною прокуратурою, повідомив чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство й судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва