В Одесі 17-річна дівчина пограбувала пенсіонерку

В Одесі 17-річна дівчина вчинила розбій. Через вікно вона проникла до чужого помешкання, побила господиню, пригрозила лопатою та ножицями, щоб не чинила опір, та забрала у неї комп’ютер, старенький мобільний телефон.



Зачинивши жінку в будинку, зловмисниця втекла. Про це повідомили в ГУНП.

Подія сталася вчора, 8 червня, близько 11:00. До поліції звернувся син 79-річної потерпілої, який в момент скоєння злочину був на роботі. Маючи детальний опис правопорушниці, правоохоронці за годину встановили її особу та місце перебування. Нею виявилася місцева дівчина з багатодітної сім’ї, яка раніше потрапляла в поле зору поліцейських через крадіжки. У неї вилучили викрадений телефон та ключі від оселі потерпілої, комп’ютер же вона встигла здати в ломбард.

Дії дівчинки слідчі кваліфікували як розбій, поєднаний з проникненням у житло, Наразі фігурантка поміщена до ізолятора тимчасового тримання. Триває слідство. // Діло