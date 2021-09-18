В Одесі 17-річного студента затримали за спричинення ножових поранень трьом чоловікам

До обрання запобіжного заходу фігуранта помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Подія сталася опівночі з четверга на п’ятницю на Михайлівській площі. Компанія молодиків, в якій був правопорушник, помітила, як незнайомці розбили в сквері пляшку, та вступила з ними у суперечку. Коли ж словесні аргументи вичерпались, підліток вдарив опонентів ножем.

Протягом доби поліцейські затримали зловмисника та за місцем його мешкання вилучили знаряддя злочину і скривавлений одяг.

«Троє потерпілих зараз знаходяться у лікарні. Оскільки одному з них, 23-річному молодику, діагностували поранення черевної порожнини, підлітку інкримінують нанесення тяжких тілесних ушкоджень за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України. Правова оцінка його діям відносно двох інших чоловіків буде надана за результатами судово-медичної експертизи, яка встановить ступінь тяжкості травм», — повідомила заступниця начальника слідчого відділу відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Анастасія Черненко.

Згідно з законодавством, правопорушнику загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Одеське районне управління поліції № 1