В Одесі 33-річну жінку затримали за підозрою в замаху на вбивство співмешканця

50-річного потерпілого лікарі швидкої допомоги ушпиталили з проникаючим пораненням грудної клітини, а про подію, що сталася в одній із квартир багатоповерхівки на вулиці Давида Ойстраха, повідомили в поліцію.

Виїхавши за вказаною адресою, співробітники територіального відділу поліції встановили, що чоловіка під час сімейної сварки вдарила ножем його співмешканка. В той момент обоє були в стані алкогольного сп’яніння.

З місця події правоохоронці вилучили ймовірне знаряддя злочину та направили його на експертизу. Одеситці повідомили про підозру за ч.2 ст.15 та ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. Її затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. За замах на вбивство законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Слідчі дії тривають.

Відділ поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1