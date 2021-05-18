У Тернополі госпіталізували 10-річного хлопця, якого мати побила скейтом

Днями у Тернополі на проспекті Злуки бригада швидкої допомоги забрала у лікарняний заклад хлопчика, якого, за попередньою інформацією, травмувала його ж мама.



Як йдеться у повідомлені генерального директора Центру ЕМД на Тернопільщині Михайла Джуса, ситуація трапилася близько 19 години вчора, 16 травня. Медики надавали першу медичну допомогу 10-річному хлопчику.

“За словами хлопчика, мама завдала йому тілесних ушкоджень скейтом. Із закритою черепно-мозковою травмою, підозрою на струс головного мозку, садном за лівою вушною раковиною потерпілого, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано в обласну дитячу лікарню”, – зазначає Михайло Джус. // Діло