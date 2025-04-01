В Одесі 37-річного чоловіка судитимуть за вбивство товариша, крадіжку велосипеда та пограбування ломбарду

Слідчі висунули фігуранту обвинувачення за кількома статтями Кримінального кодексу України, завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на початку лютого цього року на спецлінію «102» звернулась місцева жінка, яка повідомила, що виявила біля багатоповерхівки на вулиці Героїв Крут закривавлене тіло чоловіка. На місце події було скеровано слідчо-оперативну групу Одеського районного управління поліції № 1, співробітників слідчого управління з мобільною ДНК-лабораторією та кінологічного центру обласної поліції. В ході першочергових слідчо-оперативних заходів менш ніж за пів години правоохоронці встановили, що до скоєного причетний двічі судимий за крадіжки 37-річний житель Київського району.

За інформацією слідства, напередодні вночі фігурант зі 43-річним місцевим знайомим перебували на майданчику між житловими будинками де вживали алкогольні напої. В розпал хмільних посиденьок, молодший за віком чоловік не знайшов свого гаманця і почав звинувачувати у крадіжці старшого та бити його спочатку скляною пляшкою, а згодом ногами й кулаками. Зловмисник з місця злочину втік, а потерпілий помер внаслідок отриманих травм.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи безпосередньою причиною його смерті стала закрита травма шиї у вигляді розтрощення під’язикової кістки.

Як повідомив т.в.о. начальника слідчого відділу територіального підрозділу поліції Денис Чуб, 37-річний зловмисник був затриманий в процесуальному порядку неподалік від місця вбивства.

Під час досудового розслідування поліцейські довели причетність фігуранта до скоєння ще кількох злочинів.

Так, наприкінці минулого року правопорушник знаходячись біля одного з магазинів по вулиці Дитячій, викрав велосипед, скориставшись відсутністю власника. Транспортний засіб вартістю 7500 гривень чоловік привіз додому та віддав дружині, яка в подальшому його продала. Наразі поліцейські встановили особу покупця та вилучили викрадений велосипед в якості речового доказу.

А напередодні вбивства, серед дня, зловмисник навідався до одного із ломбардів на проспекті Небесної Сотні, де відволік увагу працівниці і відкрито викрав з вітрини золоті браслети, каблучку та сережки загальною вартістю майже 100 тис. грн. Після скоєного зловмисник втік, а награбоване золото продав в рази дешевше випадковому перехожому на ринку.

Слідчі зібрали достатньо доказів і висунули фігуранту обвинувачення у скоєнні трьох злочинів:

ч. 1 ст. 115 КК України ( умисне протиправне заподіянні смерті іншій людині, тобто умисне вбивство;

ч. 4 ст. 185 КК України (таємне викрадення чужого майна, тобто крадіжка вчинена повторно в умовах воєнного стану);

ч. 4 ст. 186 КК України (відкрите викрадення чужого майна, тобто грабіж вчинений повторно в умовах воєнного стану).

За клопотанням слідчих суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування завершено та обвинувальний акт скеровано до суду.

Максимальне покарання, яке загрожує зловмиснику – 15 років позбавлення волі.

Одеське районе управління поліції № 1