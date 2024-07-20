В Одесі чоловіка затримали за підозрою у сексуальному насильстві над неповнолітньою дівчиною

За клопотанням слідчих суд помістив фігуранта під варту. За скоєне йому загрожує до семи років увʼязнення.

Про подію минулого тижня до поліції повідомила мати 15-річної дівчини, якій та довірилася і того ж дня розповіла, що з нею сталося.

На пошуки зловмисника оперативникам відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 знадобилося декілька годин. Ним виявився раніше судимий за крадіжку 47-річний одесит.

Поліцейські встановили, що блукаючи містом, чоловік вживав алкогольні напої та, помітивши на одній із вулиць Приморського району неповнолітню незнайомку, завів з нею розмову. Дівчина повідомила чоловіку, що мусить йти в центр міста і він запропонував провести її коротшим шляхом, а по дорозі затягнув неповнолітню до закинутої будівлі та, не дивлячись на супротив дівчини, вчинив відносно неї насильницькі дії сексуального характеру.

«Ми затримали зловмисника в процесуальному порядку та на підставі достатньої кількості доказів під керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили йому про підозру за ч.3 ст.153 Кримінального кодексу України, тобто у сексуальному насильстві, вчиненому щодо неповнолітньої особи без її добровільної згоди. За скоєне правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років. Суд задовольнив наше клопотання і обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває»,- повідомила слідча територіального підрозділу поліції Валерія Булига.

Одеське районне управління поліції №1