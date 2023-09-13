За зґвалтування неповнолітньої засуджено мешканця Гайсинського району

Published

За принципової позиції ювенального прокурора Гайсинської окружної прокуратури судом першої інстанції визнано винуватим 35-річного чоловіка у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини, яка у зв’язку з воєнними діями переїхала до бабусі на територію Гайсинського району, тобто є внутрішньо переміщеною особою.

Прокурором в суді доведено, що у травні 2022 року чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння запропонував 15-річній дівчинці зайти до нього додому. За місцем свого проживання, скориставшись своєю фізичною перевагою, із застосуванням фізичного насильства, не зважаючи на неповнолітній вік потерпілої та те, що дитина є переселенкою, яка тікала від війни, всупереч її волі правопорушник вступив із неповнолітньою у статеві зносини. У суді обвинувачений свою провину не визнав, намагався запевнити суд, що він такого не робив та не знав, що потерпіла є неповнолітньою.

Заслухавши доводи сторін, суд першої інстанції підтримав позицію прокуратури, визнав чоловіка винуватим в інкримінованому злочині та засудив до 9 років позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Зазначимо, що наразі у суді стосовно засудженого розглядається  ще справа за вчинення ним злочинів, передбачених ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 129 (погроза вбивством) КК України.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури

Like

Tags:

You may also like...