За зґвалтування неповнолітньої засуджено мешканця Гайсинського району

За принципової позиції ювенального прокурора Гайсинської окружної прокуратури судом першої інстанції визнано винуватим 35-річного чоловіка у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини, яка у зв’язку з воєнними діями переїхала до бабусі на територію Гайсинського району, тобто є внутрішньо переміщеною особою.

Прокурором в суді доведено, що у травні 2022 року чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння запропонував 15-річній дівчинці зайти до нього додому. За місцем свого проживання, скориставшись своєю фізичною перевагою, із застосуванням фізичного насильства, не зважаючи на неповнолітній вік потерпілої та те, що дитина є переселенкою, яка тікала від війни, всупереч її волі правопорушник вступив із неповнолітньою у статеві зносини. У суді обвинувачений свою провину не визнав, намагався запевнити суд, що він такого не робив та не знав, що потерпіла є неповнолітньою.

Заслухавши доводи сторін, суд першої інстанції підтримав позицію прокуратури, визнав чоловіка винуватим в інкримінованому злочині та засудив до 9 років позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Зазначимо, що наразі у суді стосовно засудженого розглядається ще справа за вчинення ним злочинів, передбачених ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 129 (погроза вбивством) КК України.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури