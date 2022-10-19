Пропонував меру Дніпра 22 млн. євро: екснардепу Микитасю повідомили про підозру – ЗМІ

Колишньому нардепу Максиму Микитасю, викритому на спробі підкупу міського голови Дніпра, повідомили про підозру.

Про це пише УНН із посиланням на НАБУ.

“Колишньому нардепу, викритому на спробі підкупу міського голови Дніпра 18 жовтня 2022 року, того ж дня повідомили про підозру”, – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у жовтні 2022 року колишній народний депутат України (у минулому — топпосадовець державної компанії “УкрБуд”) запропонував міському голові міста Дніпро неправомірну вигоду за укладення з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом. Кошти обіцяв надавати частинами впродовж дії проєкту – до 2027 року. “Лояльність” мера екснардеп оцінив у 10% від вартості проєкту (220 млн євро), що становить відповідно 22 млн євро. Фінансування за проєктом здійснюється коштом кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку.

Це одна з рекордних сум пропонованої неправомірної вигоди, зафіксованої правоохоронцями в Україні. Розслідування цих фактів НАБУ розпочало за заявою міського голови Дніпра.

І хоч в офіційних повідомленнях ім’я екснардепа не вказано, УНН із власних джерел стало відомо, що йдеться про Максима Микитася.

Екснардеп є також є обвинуваченим в іншій справі, розслідуваній НАБУ і САП, за фактом заволодіння 81 млн грн коштів Нацгвардії. Справа наразі слухається у суді.