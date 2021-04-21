​Екскерівник комбінату отримав 5 років умовно за спробу дати $20 тис. голові Держрезерву

Обвинувачений допомагав слідству та сам повідомив про вчинення злочину.

Колишній керівник державної організації, що входить в структуру Державного агентства резерву, отримав 5 років умовно за спробу дати $20 тис. голові відомства.

Про це повідомляється на сайті Вищого антикорупційного суду, який 20 квітня затвердив відповідну угоду про визнання винуватості.

Обвинувачений визнав себе винним у наданні неправомірної вигоди та отримав покарання у виді 5 років позбавлення волі з випробуванням, іспитовий строк — 2 роки.

Він зобов’язаний періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації за місцем проживання, повідомляти уповноважений орган про зміну свого місця проживання, навчання або роботи.

Вирок набере законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Імені обвинуваченого в повідомленні не вказано, але мова може йти про колишнього генерального директора державної організації «Комбінат «Зірка»» Антона Шевцова. Основним видом діяльності комбінату є прийом нафтопродуктів із залізничних цистерн, танкерів, зберігання їх в резервуарному парку і відвантаження нафтопродуктів в автоцистерни, вагоно-цистерни або танкери.

У судовому реєстрі раніше повідомлялося, що під час слідства обвинувачений активно сприяв розкриттю злочину та добровільно подав заяву про його вчинення, не знавши, що досудове слідство проти нього вже ведеться.

Шевцов також повідомив НАБУ всю інформацію, в тому числі ту, яка не була відомою, про передачу неправомірної вигоди та надав добровільно доступ до свого телефону, де містилася цінна для досудового розслідування інформація.

Нагадаємо, що на початку 2020 року в Києві було затримано начальника Управління державного резерву.

Слідство встановило, що з листопада 2019 року посадовець переконував керівників підприємств зі сфери управління Держрезерву, що вони зможуть зберегти свої посади лише за гроші. Хабарі нібито мали передавати через нього голові Держрезерву.

Коли він прийшов з цією пропозицією до глави Держрезерву, той звернувся у правоохоронні органи.

Детективи НАБУ зафіксували кілька випадків отримання підозрюваним хабарів від керівників підприємств. Собі він залишав 20% від суми. Під час передачі одного з таких траншей у розмірі 40 тисяч доларів його затримали.

Держрезерв України тоді очолював Ярослав Погорілий, його звільнили через кілька місяців після цього. // LB.ua