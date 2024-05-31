В Одесі держвиконавець вимагав 1000 доларів за закриття виконавчого провадження
За вказану суму зловмисник обіцяв повпливати на свою колегу, аби розв’язати дане питання. Слідчі повідомили фігуранту про підозру. За скоєне йому загрожує позбавлення волі з конфіскацією майна.
Державний виконавець одного з відділів державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції вимагав та одержав неправомірну вигоду від містянки за здійснення впливу на головного державного виконавця того ж відділу ДВС.
За 1000 доларів він обіцяв посприяти, аби його колега не накладала арешт на майно і банківські рахунки боржниці в рамках виконавчого провадження, яке перебувало в неї на виконанні, і загалом закрила провадження.
Посадовця заримали слідчі відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області та оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції після отримання ним коштів.
Під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. До обрання судом запобіжного заходу його помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Слідство триває.
ГУ Національної поліції в Одеській області