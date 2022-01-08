У столиці двох іноземців затримали за пограбування жінки

Зловмисники відібрали у жінки мобільний телефон та втекли на авто. Слідчі повідомили нападникам про підозру у скоєнні злочину. Тепер їм загрожує до шести років ув’язнення.

До столичної поліції від 37–річної киянки надійшло повідомлення про те, що на вулиці Янгеля двоє чоловіків вирвали з її рук мобільний телефон та поїхали на автомобілі із логотипом служби таксі. На місце негайно виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції для встановлення обставин події та розшуку нападників.

За допомогою камер відеонагляду співробітники карного розшуку встановили автівку та у ході проведення спеціальної поліцейської операції затримали нападників на Залізничному шосе. Під час поверхневої перевірки у пасажира транспортного засобу правоохоронці виявили ґаджет потерпілої.

Речовий доказ поліцейські вилучили, а правопорушників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затримані – уродженці іншої держави, а саме 27-річний водій служби таксі та його 22-річний товариш.

За погодженням із окружною прокуратурою слідчий Солом’янського управління поліції повідомив фігурантам про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва