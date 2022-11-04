В Одесі двох чоловіків затримали за підозрою в умисному вбивстві знайомого

Подія сталася пізно ввечері 31 жовтня в помешканні потерпілого, який приймав правопорушників у себе в гостях.

Через непорозуміння після вживання алкогольних напоїв між чоловіками виник конфлікт, під час якого спільники до смерті забили господаря і втекли. Тіло померлого наступного дня виявила його родичка та повідомила про це до поліції.

За кілька годин оперативники Одеського районного управління поліції № 1 затримали правопорушників. Ними виявилися двоє 28-річних одеситів. Як з’ясувалося, один із затриманих раніше вже відбував покарання за умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого, грабіж та незаконне заволодіння транспортним засобом.

Слідчі повідомили фігурантам про підозру в умисному вбивстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Цей злочин передбачений п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічним ув’язненням. Поліцейські помістили підозрюваних до ізолятора тимчасового тримання і клопочуть щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Одеське районне управління поліції №1