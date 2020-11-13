Поліцейські розслідують обставини конфлікту зі стріляниною у Миколаєві

Внаслідок інциденту один з учасників отримав вогнепальні поранення та був госпіталізований. У ході обшуків у фігурантів вилучили зброю, набої та глушник.

В ніч з 7 на 8 листопада до лікарні був доставлений 34-річний чоловік із вогнепальними пораненнями грудної клітини та живота. Потерпілий зазначив, що отримав тілесні ушкодження випадково, коли знаходився біля вогнища, з якого щось вибухнуло. Попередньо слідчі кваліфікували подію, як необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 128 ККУ) та розпочали розслідування.

У ході слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили реальну картину, та з’ясували, що поранення миколаївцю були завдані в ході конфлікту з групою громадян поблизу Центрального ринку у Заводському районі міста.

Оперативники Управління карного розшуку та місцевої поліції встановили усіх шістьох учасників стрілянини. Всі вони жителі Миколаєва віком від 28-ми до 36-ти років та деякі з них вже неодноразово потрапляли у поле зору правоохоронців за різні злочини, у тому числі й тяжкі.

Сьогодні, 13 листопада, слідчі Заводського відділу поліції, оперативні співробітники та криміналісти за силової підтримки КОРД та роти поліції особливого призначення провели ряд обшуків за місцем мешкання фігурантів. У результаті вилучили рушницю та пістолет, близько сотні набоїв, у т.ч. до вогнепальної зброї калібру 5,6 мм, гільзи також до вогнепальної зброї, глушник, приклад та магазини.

На даний час тривають слідчі дії та експертизи, вирішується питання стосовно перекваліфікації справи та буде надана правова оцінка діям кожного з учасників конфлікту.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області