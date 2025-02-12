Відпочинок на круїзному лайнері під виглядом службового відрядження – судитимуть суддю та адвоката

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно судді Броварського міськрайонного суду Київської області та його спільника – адвоката, які підробили документи для виїзду судді за кордон для відпочинку.

Розслідуванням встановлено, що суддя, перебуваючи у щорічній відпустці, вирішив відпочити за межами країни під виглядом службового відрядження. Він достовірно знав, що під час воєнного стану виїзд суддів за межі країни можливий тільки на підставі службових відряджень.

У березні 2023 року він звернувся до знайомого адвоката, який погодився допомогти йому незаконно виїхати з України. Спільники розробили схему, згідно з якою суддя мав отримати підроблений наказ про службове відрядження, що дало б йому змогу безперешкодно виїхати з країни.

Обвинувачені підготували запрошення на міжнародний захід, яке повинно було стати формальною підставою для видачі наказу про відрядження.

У подальшому суддя використав підроблені документи для незаконного перетину кордону та відпочинку на круїзному судні островами у Карибському морі. При цьому він ввів в оману керівництво суду та органи прикордонного контролю.

Також слідством установлено, що судді Державною судовою адміністрацією України незаконно виплачено заробітну плату за час його відпочинку в сумі біля 60 тис грн.

Судді інкриміновано організацію підроблення документу, його використання, а також заволодіння чужим майно шляхом обману (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 та ч. 2 ст. 190 КК України). Адвокат обвинувачується в пособництві підроблення документу та заволодіння чужим майно шляхом обману, а також у сприянні в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 та ч. 2 ст. 332 КК України).

Досудове розслідування здійснювали слідчі ДБР за оперативного супроводу СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, поки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора