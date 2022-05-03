Столичні оперативники затримали чоловіка з гранатою та наркотиками

Згідно з висновком експертизи вилучений предмет відноситься до вибухових пристроїв, а зелена речовина — особливо небезпечний наркотик канабіс. Фігуранту повідомлено про підозру, йому загрожує до семи років тюремного ув’язнення.

Відпрацьовуючи територію Святошинського району столиці працівники кримінальної поліції на проспекті Леся Курбаса зупини підозрілого громадянина. У ході перевірки встановлено, що невідомий має при собі заборонені предмети та речовини, а відтак для документування злочину на місце прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Як розповіла слідча Святошинського управління поліції Наталія Баженова, у ході першочергових слідчих дій з рюкзака ймовірного підозрюваного правоохоронці вилучили предмет, схожий на гранату Ф1 та запал до неї, а також скляну банку із речовиною рослинного походження:

«Киянина, 1967 року народження, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Усе вилучене ми направили на відповідні експертизи, згідно висновку яких, граната відноситься до вибухових пристроїв, а зелена подрібнена речовина — особливо небезпечний наркотик канабіс».

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розслідуються кримінальні провадження, розпочаті за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження бойовими припасами або вибуховими речовинами, та ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України – незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту. За погодженням із Святошинською окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні цих кримінальних правопорушень. Згідно санкції статті чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Відділ комунікації поліції Києва