Поліція розкрила крадіжку близько пів мільйона гривень у мешканки Миколаєва

З будинку потерпілої по вул. Шевченка було викрадено 12 тис. доларів, 4000 євро, 20 тис. гривень та інше цінне майно. Відомо, що зловмисники перелізли через паркан, коли господарі були відсутні, знешкодили собаку та проникли в оселюю, зламавши вікно.

У результаті проведених оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили причетність до злочину трьох жителів Одеської області 36-ти, 38-ми та 54-х років.

12 жовтня на Одещині миколаївські оперативники Управління карного розшуку та відділення поліції №2 Миколаївського районного управління та за силової підтримки спецпризначенців провели ряд санкціонованих обшуків, вилучили знаряддя злочину, мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази.

Одному із фігурантів, який за аналогічний злочин вже був викритий правоохоронцями і нині за цим фактом триває розгляд у суді, слідчі під процесуальним керівництвом Миколаївської окружної прокуратури повідомили про підозру у вчиненні крадіжки у великих розмірах (ч. 4 ст. 185 ККУ), стосовно інших – питання вирішується. Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.

Санкція інкримінованої статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області