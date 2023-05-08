Повідомлено про підозру першій жінці-«смотрящєй», яка контролювала наркотрафік у корпусі СІЗО

За поширення злочинного впливу та розповсюдження наркотиків їй може загрожувати до 15-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України продовжують роботу з досудового розслідування мережі наркотрафіку у столичному СІЗО. У листопаді 2023 року правоохоронці викрили діяльності злочинної групи і повідомили підозри організатору та її учасникам.

Організатором цієї групи виявився так званий «смотрящий» за наркотрафіком в одному з корпусів ізолятора. Як спільників він залучив осіб з волі та утриманців СІЗО. Кожен підозрюваний мав чітко визначені ролі у процесі придбання, перевезення та подальшого збуту наркотичних засобів. У ході подальшого слідства поліцейські встановили кількох осіб, які також входили до складу злочинної групи. Однією з них була 50-річна уродженка Києва.

Перебуваючи в СІЗО, вона отримала статус так званої «смотрящої». До її обов’язків входило контролювати наркотрафік у жіночому корпусі установи. «Товар» фігурантка отримувала від організатора групи, якому в подальшому передавала кошти від його збуту.

Заборонені речовини надходили до державної установи шляхом передач. Наркотики ретельно маскували серед інших речей. Частина «прибутку» йшла на поповнення так званого «общаку», решта – на придбання нових партій наркотиків. Щомісяця учасники угруповання витрачали на покупку товару понад 500 тисяч гривень.

4 травня на підставі зібраних доказів так званій «смотрящій» слідчі повідомили підозру за ч. 2 ст. 255-1 (Встановлення або поширення злочинного впливу) Кримінального кодексу України. Спільниці, яка відповідала за придбання наркотиків, – за ч. 2 ст. 306 (використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.

Крім того, підозру отримав і ще один учасник угруповання, який займався фасуванням та доставкою наркопакунків до СІЗО. Йому інкримінують ч. 4 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) та ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання учасникам із волі запобіжних заходів.

Заходи з викриття учасників наркотрафіку проводилися у співпраці з оперативними співробітниками СІЗО.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України