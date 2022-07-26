В Одесі двох містян затримали за підозрою в крадіжці майна та умисному спричиненні тілесних ушкоджень поліцейському

Правопорушників віком 28-ми та 48-ми років помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Подія сталася минулої п’ятниці ввечері на території мікрорайону «Аркадія».

Старший за віком чоловік, розраховуючись в крамниці, прихопив зі столу касира 500 гривень іншого покупця, який стояв поруч в черзі. Коли ж потерпілий сповістив про крадіжку правоохоронцям, ті розшукали зловмисника, а для проведення необхідних процесуальних заходів запросили до поліцейської станції. Молодший за віком чоловік, дізнавшись про затримання товариша, прибіг до відділку й, не розбираючись, почав вимагати негайно відпустити приятеля й зненацька кинувся до поліцейського в бійку, травмувавши його.

«За результатами досудового розслідування 48-річному фігуранту оголосили підозру за ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України, а 28-річному – за ч.2 ст.345 цього ж кодексу. За крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, чинним законодавством передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Насильство щодо працівника правоохоронного органу може обернутися обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк», – повідомила заступниця начальника слідчого відділення відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Альона Кумайгородська.

Одеське районне управління поліції № 1