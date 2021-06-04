В Одесі двоє співробітників поліції охорони налагодили діяльність борделю

Працівники внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчого управління поліції Одещини встановили групу осіб на втягненні дівчат у заняття проституцією та утриманні місця розпусти. До нелегального бізнесу виявилися причетними співробітники поліції охорони. Спільно з прокуратурою Одеської області учасників групи затримали.

Інформацію про функціонування в центрі Одеси салону з надання інтимних послуг встановили оперативники Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. За матеріалами УДВБ НПУ слідчим управлінням ГУНП в Одеській області розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України.

Організатором незаконної діяльності є 30-річна місцева мешканка. До прибуткового незаконного бізнесу виявились причетними двоє співробітників Управління поліції охорони в Одеській області. Один із них – співмешканець жінки – співорганізатор, інший – її молодший брат, привозив повій до клієнтів та забезпечував їхню охорону. Ще одна 30-річна учасниця злочинної групи виконувала роль адміністратора та оператора.

Правоохоронці зібрали необхідну доказову базу злочинної діяльності викритої групи: підбір та залучення до заняття проституцією осіб, рекламування надання послуг інтимного характеру, прийом замовлень від клієнтів, звідництво з метою розпусти.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури та фізичної підтримки спецпідрозділу патрульної поліції ТОР, працівники внутрішньої безпеки та слідчі поліції Одещини затримали керуючу борделем, її брата, який наразі звільнився зі служби в поліції, та 30-річного діючого співробітника поліції охорони.

Проведено санкціоновані обшуки за місцем мешкання фігурантів групи та у салоні з надання послуг. Вилучено «чорнові» записи, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки, а також готівкові кошти.

На теперішній час троє учасників групи затримані в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщені до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі поліції готують їм та четвертій учасниці групи – адміністраторові – оголошення про підозру. За організацію та діяльність нелегального бізнесу зловмисникам може загрожувати позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.

Також складено адміністративні протоколи на трьох дівчат, віком 18-29 років, за ст.181-1 (Заняття проституцією) КУпАП.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України