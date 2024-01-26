В Одесі директору підрядної компанії повідомили про підозру у заволодінні понад ₴2 млн. на ремонті в школі

В офіційних документах підрядник вказав, що об’єм і вартість нібито виконаних ним робіт відповідає договору, коли насправді вони були заниженими на більш ніж два мільйони гривень. Правопорушнику загрожує до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Згідно з договором підряду, укладеним між міською радою і приватною будівельною компанією, остання повинна була зробити капітальний ремонт будівлі, стадіону та благоустрою території загальноосвітньої школи на вулиці Тінистій. Вартість робіт оцінили у понад 37 мільйонів гривень.

«Робочі приступили до здійснення запланованого, але виконали умови договору не повністю. Директор підприємства, вступивши у змову з наразі невстановленими особами, склав та підписав акти прийому виконаних будівельних робіт і довідки про їх вартість з недостовірною інформацією. В офіційних документах підрядник вказав, що об’єм і вартість нібито виконаних ним робіт відповідає договору, коли насправді вони були заниженими на більш ніж два мільйони гривень. Отримав на рахунок фірми усю обумовлену суму, а різницю – привласнив», – зазначив заступник начальника слідчого відділу територіального підрозділу поліції Роман Задніпряний.

Слідчі відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 та працівники Управління СБУ в Одеській області задокументували дії підрядника.

«За наявності достатніх доказів, слідчі під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 того ж кодексу – у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів за попередньою змовою групою осіб», – додав поліцейський.

Правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Нині поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до злочину.

Одеське районне управління поліції № 1