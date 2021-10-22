В Одесі групу зловмисників судитимуть за привласнення понад мільйон гривень фінустанов

Фігуранти ошукали дві фінустанови, оформлюючи онлайн-позики за підробленими документами. Правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт. Підозрюваним загрожує до 12 років за ґратами.

Кримінальне правопорушення викрили співробітники управління протидії кіберзлочинам Одещини спільно зі слідчими Одеського управління поліції.

В ході досудового розслідування було встановлено, що шестеро осіб віком від 36-ти до 46-ти років підробляли документи та вносили недостовірну інформацію під час оформлення заявок на онлайн-кредитування. Отримавши позику, зловмисники обготівковували гроші та витрачали їх на власні потреби. У такий спосіб фігуранти привласнили гроші двох фінустанов. Загальна сума збитків сягає понад мільйон гривень.

Шістьом фігурантам було оголошено про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Правоохоронці завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт скеровано до суду. Зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснювала група прокурорів з Одеської обласної прокуратури та Київської окружної прокуратури Одеси.

Департамент кіберполіції Національної поліції України